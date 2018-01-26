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Общество

Перекресток Комсомольского переулка и улицы Некрасова в Пскове будет перекрыт 27 января

Перекресток улицы Некрасова и Комсомольского переулка в Пскове будет перекрыт и 27 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ранее планировалось перекрыть этот участок для движения транспорта только 25-26 января.

При вскрытии грунта при перекладке сети водопровода был обнаружен аварийный фрагмент. На месте было принято решение о неотложном ремонте выявленных дефектов, что повлечет за собой увеличения времени перекрытия перекрестка для движения транспорта на сутки.

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