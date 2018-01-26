Мужчина на кухне – 2.0. № 15: Солнечное ризотто по-милански (ВИДЕО)

17:39, 26 января 2018, ПАИ

По многочисленным просьбам читателей ПАИ проект «Мужчина на кухне» после длительного перерыва снова в эфире. Его сегодняшний участник – Андрей Тарасов – работал в управлении городского хозяйства администрации Пскова, занимался политикой (к примеру, баллотировался на пост губернатора региона), боролся за трезвость. А сегодня – возглавляет управляющую компанию, которую многие псковичи не без оснований считают лучшей в городе.

Андрей Тарасов признается, что готовить умеет, но встает за плиту достаточно редко: благо, с этим отлично справляется его жена. А вот в студенческие времена, когда он учился в Москве, то прекрасно готовил простые, но вкусные и сытные блюда. Например, суп из плавленых сырков или жареные куриные окорочка.

Герой «Мужчины на кухне» не только собаку съел в ЖКХ, но и является заядлым рыбаком и охотником. Он, в частности, уверен, что в школе не помешали бы «уроки рыбалки», поскольку рыбная ловля (особенно нахлыстом – с помощью специального удилища) – это не только способ познания мира, но и отличная тренировка для тела.

Вся добыча Тарасова идет в пищу. Он уверен, что по-другому нельзя: «Даже раздать пойманное и подстреленное неправильно, можно только делиться частью трофеев».

Для «Мужчины на кухне» Андрей Тарасов приготовил ризотто, рецепт которого из Милана привезла его жена. По его словам, ярко-желтое, солнечное ризотто – то, что надо в условиях псковской зимы, с хмурым небом и грязным снегом под ногами. Ну а «бонусом» к основному блюду стал крепкий куриный бульон с гренками, который Тарасов считает лучшим лекарством при начинающейся простуде.

Ингредиенты:

- суповая курица

- специальный рис для ризотто

- сыр пармезан

- сливочное масло

- растительное масло

- белое сухое вино

- репчатый лук

- морковь

- травы

Рецепт:

1. Первым делом отвариваем курицу. Для бульона нужен не бройлер с птицефабрики, а настоящая «беговая» курица. Я ее покупаю не в магазине: еду в деревню к человеку, который их там разводит на натуральных кормах.

После того, как вода покипела, сливаем содержимое кастрюли и заливаем тушку чистой водой. Теперь наш бульон будет красивым: прозрачным, без пены и накипи. Но вообще-то тот, «первый» бульон – самый полезный и целебный.

Теперь к курице можно добавить луковицу, морковку, пучок трав, перец горошком – чтобы сделать бульон более интересным по вкусу.

2. На смеси растительного и сливочного масла пассируем мелко нарезанный лук. Жарить его не надо: только добиться прозрачности.

3. Отправляем к луку рис. Увеличиваем огонь и добавляем вино.

Когда вино выпарится, начинаем добавлять понемногу бульон, тщательно помешивая. Ждем, пока бульон впитается, и половником подливаем новую порцию. И так – пока рис не будет готов.

4. Когда рис сварился – добавляем натертый пармезан.

А для красоты – настой заваренного бульоном шафрана.

5. Готовое ризотто раскладываем по тарелкам и украшаем пластинками пармезана и листочками петрушки.

Ну а бульон с гренками отлично дополнит основное блюдо.

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Империал» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!