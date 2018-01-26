Быть предельно осторожными при общении с незнакомцами в интернете призвали пожилых псковичей общественники

18:27, 26 января 2018, ПАИ

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области совместно с сотрудниками полиции организовали профилактическую встречу с пожилыми людьми на тему: «Как вести себя, чтобы не стать жертвами мошенников?». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД отметили, что в последнее время резко возросло число мошеннических проявлений в Интернете. Такие факты на территории региона регистрируются практически еженедельно.

В этой связи по инициативе члена Общественного совета при УМВД Виктора Иванова в совете ветеранов Пскова побывал сотрудник Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области майор полиции Александр Палатовский.

Он рассказал о методах и схемах так называемого банковского телефонного мошенничества, когда обманутые граждане переводят на счета злоумышленников свои сбережения. Гость объяснил, как действовать и куда обращаться, если столкнешься с нечистыми на руку лицами. Александр Палатовский особо подчеркнул, что при общении с незнакомцами в Интернете следует соблюдать предельную осторожность.

Нередко мошенники представляются родственниками, сотрудниками банков или даже представителями правоохранительных органов. Они могут сообщить о, якобы, полагающейся ветеранам денежной компенсации, блокировании банковской карты или используют иную уловку с тем, чтобы «выудить» деньги у доверчивых собеседников. А для этого злоумышленники стараются узнать реквизиты банковских карт, персональные данные пользователей.

В завершение встречи оперативник ответил на многочисленные вопросы слушателей.

Отметим, что такие профилактические мероприятия члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области организовывают в регионе на регулярной основе.