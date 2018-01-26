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Капот от трактора и задний мост УАЗа похитили безработные со двора дома в Невеле

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж в ряде районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, со двора дачного дома по улице Мира в Невеле были украдены металлический капот трактора «МТЗ» и задний мост автомобиля УАЗ. Причиненный ущерб составил 44 тысячи рублей. В этом преступлении подозреваются двое безработных местных жителей 41 и 50 лет. Возбуждено уголовное дело.

Из дома в деревне Проскурничино Палкинского района воры, разбив оконное стекло, похитили телевизор и DVD-плейер, а из сарая, где была не заперта дверь, - алюминиевый бидон. Установлены подозреваемые, ими оказались 48-летний и 32-летний безработные жители Палкинского района. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

В деревне Хохлово Дедовичского района из дачного дома путем срыва навесного замка похищен телевизор. В этом преступлении подозревается не работающий, судимый 18-летний местный житель. Похищенный телевизор изъят. Ведется проверка.

В Великих Луках у 47-летнего горожанина из квартиры дома по улице Дружбы были похищены принадлежащие ему куртка с жилеткой. В этой краже подозревается гость потерпевшего – 24-летний безработный, судимый житель поселка Бежаницы. По имеющимся данным, вместе с ним великолучанин  у себя дома употреблял спиртное. В настоящее время полицией ведется розыск подозреваемого.

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