Второй завод по производству сжиженного газа может появиться в Псковской области

19:30, 26 января 2018, ПАИ

В Псковской области может появиться второй завод по производству сжиженного природного газа. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, о намерении создать новое производство временно исполняющему обязанности губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову в пятницу, 26 января, рассказал генеральный директор ЗАО «Криогаз» Ричард Рудницки.

Сейчас компания рассматривает несколько площадок для строительства, но Псковская область в приоритете. «В вашем регионе созданы комфортные условия для инвесторов. К тому же у нас уже есть один завод в Пскове, второй станет его продолжением», — сказал Ричард Рудницки.

Мощность нового завода будет в семь раз выше предыдущего и составит 21 тонну топлива в час. Но для организации производства компании необходимы дополнительные лимиты на природный газ.

Михаил Ведерников планы инвестора поддержал и подчеркнул, что администрация области со своей стороны сделает все, чтобы компания остановила свой выбор на Псковском регионе. «Потенциально проект для нашего региона очень интересный. Мы со своей стороны готовы оказать все необходимое содействие в его реализации, в том числе обсудить вопрос выделения дополнительных лимитов с „Газпромом“», — сказал руководитель региона.

Напомним, в 2016 году ЗАО «Криогаз» реализовало на территории Псковской области успешный проект по строительству завода по сжижению природного газа с автогазонаполнительной компрессорной станцией производственной мощностью 23 тыс тонн сырья в год. Объем инвестиций в проект составил более 735 млн рублей. Сегодня большая часть сжиженного газа, произведенная на псковском заводе, экспортируется в Эстонию — топливом заправляют паром, который курсирует между Таллинном и Хельсинки. Продукция второго завода будет ориентирована на российский рынок. На производстве планируется создать около 70 рабочих мест.