1,6 тыс бездомных кошек и собак Псковской области обрели дом в прошлом году

19:44, 26 января 2018, ПАИ

В прошлом году 1,6 тыс безнадзорных собак и кошек, отловленных на территории Псковской области, обрели хозяев. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, об этом сообщила начальник Государственного управления Псковской области Вера Баданина. Работа проводилась в рамках ведомственной целевой программы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Всего специалистами были найдены на улицах около 2,2 тыс братьев наших меньших.

В регионе мониторингом бездомных собак, их отловом и последующим содержанием занимаются 9 организаций. Это приюты «Милый» в Великих Луках, «Невельские хвостики» в Невеле, «Дана» в Острове, «Добрый» в Порхове и Дедовичах, «Братья наши меньшие» в Новосокольниках и место передержки в Бежаницах. В Пскове и в Опочке работают зоозащитные организации «Шанс» и «Жизнь» соответственно. Также в областном центре действует общественная организация «Зоозащита». Кроме того, в Локне и Опочке работу с животными ведут индивидуальные предприниматели. «Все приюты работают под контролем государственной ветеринарной службы области», — отметила Вера Баданина.

Отметим, что ведомственная целевая программа по отлову и содержанию безнадзорных животных в Псковской области начала действовать в 2017 году. На ее реализацию было направлено порядка 4 млн рублей.