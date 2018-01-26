Кормящийся на солонце лось попался на фотоловушку Полистовского заповедника

20:32, 26 января 2018, ПАИ

Фотоловушка Полистовского заповедника зафиксировала лося, кормящегося на солонце.

Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, лось - самый крупный представитель семейства оленевых, типичный обитатель Полистовского заповедника.

Длина тела взрослого лося достигает 3 метров, вес - 600 кг. Внешне лось сильно отличается от других оленевых не только размерами, но и строением - длинными ногами, крупной головой и мощными лопатообразными рогами, напоминающими соху (благодаря чему лось и получил свое второе название «сохатый»).

Вид распространен в лесной зоне Северного полушария - от лесостепей на юге до лесотундры на севере. В Полистовском заповеднике большую часть времени лоси проводят на окраинах болота и на островах, где им проще найти корм, но могут свободно передвигаться и по открытым участкам. На верховом болоте встречается множество лосиных троп.

Лось - растительноядное животное, питается листьями и побегами деревьев и кустарников, высокими травами, водной и болотной растительностью. В конце лета в рацион добавляются грибы и ягоды. Зимой лоси переходят на сухой веточный корм, кормятся в основном днем, ночью - отдыхают (летом, наоборот, ведут преимущественно ночной образ жизни, избегая жары).

Лосям, как и другим копытным животным, необходимо минеральное питание, которое животные получают на искусственных и естественных солонцах. В заповеднике вмешательство в природную среду минимально, однако небольшое количество солонцов все же создается, чтобы избежать массового оттока животных с охраняемой территории к охотничьим солонцам за ее пределами.