Кормящийся на солонце лось попался на фотоловушку Полистовского заповедника
Фотоловушка Полистовского заповедника зафиксировала лося, кормящегося на солонце.
Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, лось - самый крупный представитель семейства оленевых, типичный обитатель Полистовского заповедника.
Длина тела взрослого лося достигает 3 метров, вес - 600 кг. Внешне лось сильно отличается от других оленевых не только размерами, но и строением - длинными ногами, крупной головой и мощными лопатообразными рогами, напоминающими соху (благодаря чему лось и получил свое второе название «сохатый»).
Вид распространен в лесной зоне Северного полушария - от лесостепей на юге до лесотундры на севере. В Полистовском заповеднике большую часть времени лоси проводят на окраинах болота и на островах, где им проще найти корм, но могут свободно передвигаться и по открытым участкам. На верховом болоте встречается множество лосиных троп.
Лось - растительноядное животное, питается листьями и побегами деревьев и кустарников, высокими травами, водной и болотной растительностью. В конце лета в рацион добавляются грибы и ягоды. Зимой лоси переходят на сухой веточный корм, кормятся в основном днем, ночью - отдыхают (летом, наоборот, ведут преимущественно ночной образ жизни, избегая жары).
Лосям, как и другим копытным животным, необходимо минеральное питание, которое животные получают на искусственных и естественных солонцах. В заповеднике вмешательство в природную среду минимально, однако небольшое количество солонцов все же создается, чтобы избежать массового оттока животных с охраняемой территории к охотничьим солонцам за ее пределами.