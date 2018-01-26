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Общество

В городе Новосокольники прошёл профилактический рейд

26 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам в городе Новосокольники провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С местными жителями проведели беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. Распространили памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования». Проведены инструктажи в области пожарной безопасности.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено гражданам, в чьих домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Новосокольнического района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

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