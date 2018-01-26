В Пскове разыскивают очевидцев резонансного ДТП

21:27, 26 января 2018, ПАИ

В Пскове разыскивают очевидцев резонансного ДТП. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре 30 декабря 2017 года около 4:55 часов у дома №51 по Рижскому проспекту водитель автомобиля «Honda CRV» не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в дерево. В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте.

Свидетелей произошедшего дорожно-транспортного происшествия просят оказать содействие следствию и обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, 4А, кабинет №309 или позвонить по телефону 59-63-58.