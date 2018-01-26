США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

22:12, 26 января 2018, ПАИ

Вашингтон расширил санкции против Москвы из-за ситуации на Украине, в черный список внесли 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, передает РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованного американским Минфином.

Среди попавших по санкции — заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, десять министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Из компаний в списке оказались дочерние структуры «Сургутнефтегаза», в том числе Киришский НПЗ и «Сургутнефтегазбанк», а также «Силовые машины» и «Технопромэкспорт».