Продукцию заключенных псковской колонии можно будет купить на ярмарке выходного дня в Невеле

22:17, 26 января 2018, ПАИ

27-28 января исправительная колония №5 представит свою продукцию в Невеле на ярмарке выходного дня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Будут организованы участки, на которых сотрудники учреждений представят товары народного потребления, различную сувенирную (шашки, шахматы, нарды, шкатулки и тд.) и сельскохозяйственную продукцию.

Отметим, в учреждении постоянно производятся новые виды сувенирной продукции.