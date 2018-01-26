Салат «Неделя до зарплаты» приготовили курсанты Псковского филиала Академии ФСИН в День студента

21:49, 26 января 2018, ПАИ

25 января в День студента в одном из ведущих ресторанов областного центра состоялся кулинарный поединок с участием 9 студенческих команд образовательных организаций Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии ФСИН России.

Курсанты вуза вместе со студентами готовили из простого набора продуктов три блюда: салат «Неделя до зарплаты», горячее блюдо «Фантазия» и десерт «Отпуск».

Наблюдал за процессом приготовления блюд глава города Пскова Иван Цецерский, который изучил меню всех команд и отметил, что каждый из коллективов подошел к своей задаче ответственно и творчески.

За время конкурса команды приготовили в общей сложности 20 блюд. Судьи оценивали не только вкусовые качества блюд, но и сервировку, подачу, концепцию.

По итогам конкурса псковские курсанты были награждены почетной грамотой организаторов мероприятия.