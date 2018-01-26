Молодёжный Совет Псковского района подвёл итоги работы
24 января состоялось совещание молодёжного Совета Псковского района, на котором подвели итоги работы за два года деятельности. Как сообщили Псковскому агентству информации, анализировали три направления деятельности: гражданско-патриотическое воспитание; развитие волонтерского движения; социализация молодого поколения; профилактика преступности и безнадзорности и популяризация здорового образа жизни среди молодёжи района.
Вся деятельность молодёжного Совета основывалась исключительно на добровольной и безвозмездной основе.
Представители Совета помогали ветеранам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, восстанавливали и приводили в порядок братские захоронения, проводили различного рода мероприятия и акции ориентированные на поддержание здорового образа жизни. В данном составе молодёжный Совет закончил свою деятельность, так как избирался на два года.
Благодаря работе Совета и его представителей значительно увеличилось вовлечение молодежи в проводимые мероприятия, направленные на развитие реализации молодежной политики среди молодежи Псковского района.