Молодёжный Совет Псковского района подвёл итоги работы

21:53, 26 января 2018, ПАИ

24 января состоялось совещание молодёжного Совета Псковского района, на котором подвели итоги работы за два года деятельности. Как сообщили Псковскому агентству информации, анализировали три направления деятельности: гражданско-патриотическое воспитание; развитие волонтерского движения; социализация молодого поколения; профилактика преступности и безнадзорности и популяризация здорового образа жизни среди молодёжи района.

Вся деятельность молодёжного Совета основывалась исключительно на добровольной и безвозмездной основе.

Представители Совета помогали ветеранам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, восстанавливали и приводили в порядок братские захоронения, проводили различного рода мероприятия и акции ориентированные на поддержание здорового образа жизни. В данном составе молодёжный Совет закончил свою деятельность, так как избирался на два года.

Благодаря работе Совета и его представителей значительно увеличилось вовлечение молодежи в проводимые мероприятия, направленные на развитие реализации молодежной политики среди молодежи Псковского района.