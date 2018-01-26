0
23:51
Виктор Матвеев покинул пост руководителя секретариата губернатора Псковской области
22:48
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
22:05
Завершены работы по консервации Дома Печенко
18:14
Локнянский МФЦ открылся в обновлённом помещении
17:39
Мужчина на кухне – 2.0. № 15: Солнечное ризотто по-милански (ВИДЕО)
17:03
24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
16:09
Михаил Ведерников обсудил ход реализации проекта застройки микрорайона «Борисовичи»
Еще новости
Общество

Завершены работы по консервации Дома Печенко

18 января состоялась приемка первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Печенко», XVII века. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия,   рабочие усилили стены стальными тяжами, воссоздали кладку северной стены, произвели демонтаж сохранившихся фрагментов кровли, находящихся в неудовлетворительном состоянии, произвели устройство временной кровли, а также установили ограждения и организовали вывоз мусора.

Эти мероприятия позволили вывести памятник из остроаварийного состояния, спасти его от разрушения и законсервировать до проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования.
В настоящее время Дом Печенко включен Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры в программу «Аренда за 1 рубль». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Виктор Матвеев покинул пост руководителя секретариата губернатора Псковской области
26 января 2018
Виктор Матвеев покинул пост руководителя секретариата губернатора Псковской области
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
26 января 2018
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
Завершены работы по консервации Дома Печенко
26 января 2018
Завершены работы по консервации Дома Печенко
Локнянский МФЦ открылся в обновлённом помещении
26 января 2018
Локнянский МФЦ открылся в обновлённом помещении
24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
26 января 2018
24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
Михаил Ведерников обсудил ход реализации проекта застройки микрорайона «Борисовичи»
26 января 2018
Михаил Ведерников обсудил ход реализации проекта застройки микрорайона «Борисовичи»
За желание увидеть в хулигане положительные черты поблагодарил Николай Цветков комиссии по делам несовершеннолетних
26 января 2018
За желание увидеть в хулигане положительные черты поблагодарил Николай Цветков комиссии по делам несовершеннолетних 1
108 км региональных дорог планируется реконструировать в Псковской области в этом году
26 января 2018
108 км региональных дорог планируется реконструировать в Псковской области в этом году

Идет загрузка...