Завершены работы по консервации Дома Печенко

22:05, 26 января 2018, ПАИ

18 января состоялась приемка первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Печенко», XVII века. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, рабочие усилили стены стальными тяжами, воссоздали кладку северной стены, произвели демонтаж сохранившихся фрагментов кровли, находящихся в неудовлетворительном состоянии, произвели устройство временной кровли, а также установили ограждения и организовали вывоз мусора.

Эти мероприятия позволили вывести памятник из остроаварийного состояния, спасти его от разрушения и законсервировать до проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования.

В настоящее время Дом Печенко включен Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры в программу «Аренда за 1 рубль».