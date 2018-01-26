Из-за подтопления дома жители Острова попросили главу перенести в другое место водозаборную колонку

22:35, 26 января 2018, ПАИ

25 января глава Островского района Дмитрий Быстров провёл очередной приём граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. Для исключения подтопления подвального помещения жильцы дома по улице 25 Октября просили перенести место установки водозаборной колонки.

Кроме того, граждане обратили внимание на необходимость чистки придорожных канав, а также спил старых аварийных деревьев в непосредственной близости от многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Одним из самых актуальных и трудных вопросов на приёме стала тема газификации индивидуальных жилых построек в частном секторе на территории городского поселения «Остров».

«Сложность заключается в том, что государственная программа газификации на текущий год пока не подкреплена финансированием. Желающим приходится подключаться к природному газу за счёт собственных средств. Стоимость таких работ довольно значительна, и это не позволяет пенсионерам и людям с небольшими доходами газифицировать свои дома. Будем надеяться, что со временем экономическая ситуация улучшится и программа газификации на территории Островского будет продолжена», - пояснил глава района.