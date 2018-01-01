Поставить машину на учет в ГИБДД можно через портал госуслуг, напоминают псковичам

22:42, 26 января 2018, ПАИ

Если вы приобрели автомашину, мотоцикл или другое транспортное средство, то его нужно поставить на учет в отделении ГИБДД и получить свидетельство о госрегистрации. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сделать это через портал госуслуг. Существует определенный алгоритм.

Как поставить машину на учет:

- Заполнить электронное заявление на портале госуслуг

- Оплатить госпошлину

- Принести оригиналы документов в отделение ГИБДД без очереди.

После этого необходимо забрать в ГИБДД готовые документы. Если время неудобное, его можно изменить

Потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис ОСАГО и документы, которые подтверждают право на машину — например, договор купли-продажи.

Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации по почте или с помощью электронной подписи.