Поставить машину на учет в ГИБДД можно через портал госуслуг, напоминают псковичам
Если вы приобрели автомашину, мотоцикл или другое транспортное средство, то его нужно поставить на учет в отделении ГИБДД и получить свидетельство о госрегистрации. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сделать это через портал госуслуг. Существует определенный алгоритм.
Как поставить машину на учет:
- Заполнить электронное заявление на портале госуслуг
- Оплатить госпошлину
- Принести оригиналы документов в отделение ГИБДД без очереди.
После этого необходимо забрать в ГИБДД готовые документы. Если время неудобное, его можно изменить
Потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис ОСАГО и документы, которые подтверждают право на машину — например, договор купли-продажи.
Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации по почте или с помощью электронной подписи.