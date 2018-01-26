В Псковском районе прошло совещание с агрономами и инженерами сельхозпредприятий района

22:31, 26 января 2018, ПАИ

В Псковском районе состоялся семинар-совещание с агрономами и инженерами сельскохозяйственных предприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

В работе семинара приняли участие первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Петров, специалисты комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам, и поставщики семян сельскохозяйственных культур.

В ходе семинара были подведены итоги работы отрасли растениеводства и механизации сельского хозяйства за 2017 год и определены задачи на очередной год.