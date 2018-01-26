Мединский: Доля российских фильмов в кинотеатрах превысила 25%

22:43, 26 января 2018, ПАИ

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о росте доли российского кино на экранах страны. Об этом пишет Интерфакс.

«В последние годы российское кино добивается потрясающих результатов, доля российского кино на рынке превысила 25%, это при условиях отсутствия ограничительных мер», - сказал Мединский журналистам.

«Фактически, если сравнивать с европейским уровнем, мы сейчас находимся по доле национального кино на уровне Франции, при этом во Франции жесточайшая государственная протекционистская система, а у нас, как мне кажется, излишне свободный рынок», - отметил он.

Министр добавил, что в других странах, где нет ограничений, голливудское кино доминирует.

Все это говорит о рациональности проводимой правительством РФ политики, таланте российских кинематографистов, а также «правильности, воспитанности, и высоком уровне наших зрителей», отметил глава Минкультуры России.

На прошлой неделе Минкультуры перенесло выход в прокат картины «Приключения Паддингтона 2» с четверга на субботу. На этой неделе ведомство отозвало лицензию у фильма «Смерть Сталина».