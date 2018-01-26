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Общество

Авиакомпания «Россия» предупреждает о «фейковых» билетах в Мексику

Авиакомпания «Россия» предупредила о появлении «фейковых» билетов в мексиканский Канкун. Как передает Интерфакс, по информации перевозчика, некоторые туроператоры реализуют туры с недействительными авиабилетами. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, речь, скорее всего, идет об операторе «Анекс-тур». Компания продавала туры в Канкун, не обеспеченные авиабилетами. Ростуризм и Росавиация уже провели экстренное совещание по сложившейся ситуации.

Отдельные туроператоры выписывают «недостоверные или фейковые бланки билетов на чартерный рейс авиакомпании в Канкун, грубо нарушая законодательные требования по оформлению авиаперевозок», уточняется в сообщениикомпании.

«Полетная программа туроператора – «Библио глобус» – на самолетах авиакомпании «Россия» из Москвы в Канкун закончится 3 февраля. По сути, с учетом ограничений авиационных властей Мексики туроператор «Анекс-тур» реализовывал не обеспеченный авиаперевозкой продукт, не имея разрешения на передачу пассажиров с одной авиакомпании на другую», – пояснил перевозчик. Как уточнили в авиакомпании, один из туроператоров решил шантажировать перевозчика при помощи выписки недостоверных бланков билетов на рейс, вынуждая авиакомпанию принять пассажиров к перевозке на чартерный рейс.

В свою очередь Ростуризм заявил, что пассажиры «Анекс-тура» в Канкун будут перевезены авиакомпанией Azur Air из «Домодедово» вместо «России» из «Внуково». В Ростуризме отметили, что спор авиакомпании и туроператора продолжается с 11 января. Ни одна из сторон не обращалась для разрешения ситуации к регуляторам.

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