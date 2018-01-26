В Псковской области участились случаи алкогольного отравления

22:48, 26 января 2018, ПАИ

В последнее время на территории Псковской области участились случаи отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли, через интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

В связи с этим жителям области напоминают о недопустимости приобретения алкогольной продукции по ценам более низким, чем установленные приказом Минфина России, а так же алкогольной продукции с маркировкой «DUTY FREE» вне специализированных для данного вида товаров магазинах.