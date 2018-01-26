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Экономика

С 1 мая в России МРОТ может повыситься до прожиточного минимума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что президент РФ внес на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Как сообщает «Российская газета», он будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года. Внесение инициативы на эту тему Владимир Путин анонсировал 10 января во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

На пленарном заседании Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поправки на эту тему внесены.

На данный момент федеральный МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. Некоторые регионы уже приравняли эти величины, но многие субъекты РФ все же придерживаются федеральных правил.

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