Итоги медицинского обследования призывников обсудили в Опочецком районе

22:56, 26 января 2018, ПАИ

С 22 по 26 января в военном комиссариате по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам состоялось совместное заседание с врачами-специалистами, входящими в состав медицинской комиссии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Опочецкого района, на нем обсуждались итоги медицинского обследования призывников в период осеннего призыва 2017 года и были определены задачи по постановке граждан призывного возраста на предварительный воинский учет в январе 2018 года.

Первоначальная постановка граждан осуществляется комиссией в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими 17-летнего возраста.

В ходе комиссии с будущими призывниками проводятся мероприятия по профессиональному психологическому отбору, беседы с учетом рода их занятий, образования, имеющейся специальности, результатов медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора.

По завершении работы комиссии ребятам выдаются удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, разъясняются правила воинского учета и ответственность за их нарушение, а также порядок подготовки к призыву на военную службу и предварительный срок явки для прохождения медицинской и призывной комиссий.