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Участок дороги затопило вблизи деревни Волженец Псковского района

26 января на реке Великой вблизи деревни Волженец Псковского района произошло подтопление участка дороги, обеспечивающей доступ к 6 дачным домам, находящимся на окраине населенного пункта. Как стало известно Псковскому агентству информации, подтопленных придомовых территорий не зафиксировано. Существует объезд подтопленного участка дороги, доступ экстренных служб.

Вблизи деревни Кузнецово Псковского района выявлено незначительное подтопление дороги со стороны деревни Выбуты, проезд на легковом автотранспорте возможен, также имеется альтернативный объезд. Подтоплений придомовых участков нет. 

Уровень воды на гидропосту в районе деревни Гуйтово составлял 536 см (за сутки произошло увеличение на 30 см). 

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