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Псковские десантники примут участие в Чемпионате ВДВ по хоккею

Во второй половине февраля десантники проведут первый в истории Чемпионат ВДВ по хоккею среди мужских команд. Как сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, на льду встретятся десять команд из соединений и учебных заведений ВДВ, дислоцирующихся в Пскове, Иваново, Рязани, Омске, Ульяновске, Кубинке, Туле, Уссурийске (Приморский край), Камышине (Волгоградская область), Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Первый Чемпионат ВДВ по хоккею с шайбой будет проводиться в рамках спартакиады Воздушно-десантных войск на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

В чемпионате будут участвовать команды, состоящие из десантников, проходящих военную службу по контракту, - более 150 хоккеистов, играющих на профессиональном уровне.

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