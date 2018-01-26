Псковские десантники примут участие в Чемпионате ВДВ по хоккею

11:53, 27 января 2018, ПАИ

Во второй половине февраля десантники проведут первый в истории Чемпионат ВДВ по хоккею среди мужских команд. Как сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, на льду встретятся десять команд из соединений и учебных заведений ВДВ, дислоцирующихся в Пскове, Иваново, Рязани, Омске, Ульяновске, Кубинке, Туле, Уссурийске (Приморский край), Камышине (Волгоградская область), Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Первый Чемпионат ВДВ по хоккею с шайбой будет проводиться в рамках спартакиады Воздушно-десантных войск на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

В чемпионате будут участвовать команды, состоящие из десантников, проходящих военную службу по контракту, - более 150 хоккеистов, играющих на профессиональном уровне.