0
22:48
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
11:20
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
09:01
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО)
18:27
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
10:35
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
09:53
Спасает верёвка, а не смартфон
11:41
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
Еще новости
Происшествия

Более 20 нарушителей пограничного режима задержаны в Псковской области за неделю

С начала текущей недели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали более 20 нарушителей режима государственной границы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, большинство нарушителей выявлены на российско-белорусском участке. Общая сумма административных штрафов превышает 60 тысяч рублей.

Пограничное управление напоминает, что граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения. На участке российско-белорусской государственной границы они отсутствуют. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
26 января 2018
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления 5
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
26 января 2018
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО)
26 января 2018
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО) 2
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
25 января 2018
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
25 января 2018
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
23 января 2018
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год 1
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция
22 января 2018
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция
Снегоход с пятью рыбаками провалился под лёд Псковского озера
22 января 2018
Снегоход с пятью рыбаками провалился под лёд Псковского озера

Идет загрузка...