Более 20 нарушителей пограничного режима задержаны в Псковской области за неделю

12:35, 27 января 2018, ПАИ

С начала текущей недели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали более 20 нарушителей режима государственной границы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, большинство нарушителей выявлены на российско-белорусском участке. Общая сумма административных штрафов превышает 60 тысяч рублей.

Пограничное управление напоминает, что граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения. На участке российско-белорусской государственной границы они отсутствуют.