График приёма в трех районах и Великих Луках опубликовала Росгвардия

11:14, 27 января 2018, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает график приёма граждан и юридических лиц. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, оказание государственных услуг в сфере контроля за оборотом оружия и в области частной охранной и детективной деятельности осуществляется в отделении лицензионно-разрешительной работы по городу Великие Луки, Великолукскому, Невельскому и Новосокольническому районам по нескольким адресам:

- Великие Луки, улица К. Либкнехта, дом 7/1. Прием и выдача документов – вторник, четверг с 9:30 до 17:30. Обед – 1300 до 14.00. Каждую первую и третью субботу месяца прием граждан прохиодт с 9:00 до 12:30. Телефон для справок: (81153) 372-30;

- Новосокольники, улица Бабахина, дом 21. Прием и выдача документов – вторник и четверг с 9:30 до 17:30. Обед – 13:00 до 14:00. Каждую первую и третью субботу месяца граждане могут приходить с 9:00 до 12:30. Телефон для справок (81144) 237-62;

- Локня, улица Шарикова, дом 3. Прием и выдача документов – среда с 10:00 до 14:00. Телефон для справок: (81144) 237-62;

- Невель, улица Ленина, 10. Прием и выдача документов – вторник, четверг с 9:30 до 17:30. Обед – 13:00 до 14:00. Каждую первую и третью субботу месяца прием граждан - с 9:00 до 12:30. Телефон для справок(81151) 215-43.