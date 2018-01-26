Мужчину с татуировкой «За ВДВ» ищет псковская полиция

12:19, 27 января 2018, ПАИ

МО МВД России «Печорский» разыскивает 42-летнего Владимира Котова - жителя деревни Митковицы Печорского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 января мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой. На правой руке у мужчины средний палец согнут и не разгибается, на кисти левой руки - небольшая татуировка в виде надписи «За ВДВ». Может заикаться.

Был одет в зеленую камуфлированную куртку, темно-синие спортивные брюки, черные резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Котова, просят обратиться по телефонам: 8-911-695-58-19, 8-911-887-86-56, 8-811-48-2-17-49 или 02.