Более 200 чемпионатов пройдут в ЗВО для отбора спортсменов на международные соревнования

14:16, 27 января 2018, ПАИ

В Западном военном округе в текущем году пройдёт более 200 чемпионатов и первенств на уровне полков, бригад, армий и округа для отбора лучших спортсменов на Всемирные военные игры-2018 и Военно-спортивные игры армий стран Содружества Независимых Государств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Состязания пройдут в 50 военно-прикладных и профессионально значимых видах спорта, среди которых гиревой, парашютный, пулевая стрельба, плавание, биатлон, лёгкая атлетика, борьба, спортивное ориентирование, скалолазание и другие.

Победители чемпионатов ЗВО представят округ на первенстве Вооружённых сил РФ и, в случае победы, смогут принять участие в международных соревнованиях.