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Экономика

Псковская компания попала под санкции США

Псковская компания попала в список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции США. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сайт управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США.

Всего в санкционный список включено 21 физическое лицо и около 20 организаций. В частности, в менее жестком секторальном списке (Sectoral Sanctions Identifications, SSI) оказались несколько дочерних структур «Сургутнефтегаза» - Киришский НПЗ, ООО «Медиа-инвест», Сургутнефтегазбанк, сбытовые «дочки» компании: «Калининграднефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», а также совхоз «Червишевский» и «Сургутмебель». Теперь американским компаниям и гражданам запрещается оказывать какое-либо содействие проектам по разработке нефтяных месторождений в российской Арктике, на шельфе и в сланцевых залежах.

В список граждан особых категорий (Specially Designated Nationals, SDN) попали «Силовые машины» ,«дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт», польская компания Doncoaltrade, компания «Евро полис», логистическая Instar Logistics, «Газ-альянс» , крупнейшая петербургская дорожно-строительная компания ВАД. Из физических лиц в расширенный список SDN также включены замминистра энергетики Андрей Черезов, начальник отдела оперативного контроля и управления электроэнергетикой Минэнерго России Евгений Грабчак, гендиректор ВАД Валерий Абрамов, совладелец ВАД Виктор Перевалов, руководитель департамента управленческой отчетности банка «Россия» Александр Пентя, гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка, министр информации самопровозглашенной ДНР Игорь Антипов, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, исполняющая обязанности министра экономического развития ЛНР Елена Костенко.

Американцам запрещено вступать с фигурантами данного списка в любые финансовые отношения. Люди, в отношении которых введены такие санкции, лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США: они больше не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США.

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