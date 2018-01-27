Мокрый снег и до +2 градусов тепла ожидаются в Псковской области 28 января

14:52, 27 января 2018, ПАИ

28 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит -3…+2 градуса.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.