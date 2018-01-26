Два московских вокзала пришлось эвакуировать из-за звонка об угрозе взрыва
27 января поступил анонимый звонок об угрозе взрыва зданий Киевского и Курского железнодорожных вокзалов в Москве. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, эвакуированы порядка тысячи человек. Проверка информации продолжается. В зданиях работают кинологи.
Напомним, сегодня поступило анонимное сообщение о минировании здания полиции в Гдове. Была произведена эвакуация личного состава, перекрыто движение, закрыт магазин, расположенный напротив. Бомбы в отделе не нашли. Как стало известно Псковскому агентству информации, ложный звонок стал результатом международной хакерской атаки.