0
22:48
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
11:20
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
09:01
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО)
18:27
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
10:35
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
09:53
Спасает верёвка, а не смартфон
11:41
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
Еще новости
Происшествия

Два московских вокзала пришлось эвакуировать из-за звонка об угрозе взрыва

27 января поступил анонимый звонок об угрозе взрыва зданий Киевского и Курского железнодорожных вокзалов в Москве. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, эвакуированы порядка тысячи человек. Проверка информации продолжается. В зданиях работают кинологи.

Напомним, сегодня поступило анонимное сообщение о минировании здания полиции в Гдове. Была произведена эвакуация личного состава, перекрыто движение, закрыт магазин, расположенный напротив. Бомбы в отделе не нашли. Как стало известно Псковскому агентству информации, ложный звонок стал результатом международной хакерской атаки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
26 января 2018
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления 5
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
26 января 2018
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО)
26 января 2018
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО) 2
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
25 января 2018
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
25 января 2018
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
23 января 2018
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год 1
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция
22 января 2018
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция
Снегоход с пятью рыбаками провалился под лёд Псковского озера
22 января 2018
Снегоход с пятью рыбаками провалился под лёд Псковского озера

Идет загрузка...