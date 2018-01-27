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Общество

Для проезда в Петербурге, Псковской и Ленинградской областях могут быть введены единые билеты

Единые электронные билеты могут ввести для проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Вопрос обсуждался 25 января в режиме видеоконференцсвязи на заседании рабочей группы с представителями Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга, Управления по транспорту Ленинградской области и других служб, связанных с работой по внедрению единого электронного билета. Участники заседания обсудили вопросы юридического характера и возможность технического взаимодействия. Также стороны договорились о продолжении сотрудничества по внедрению единого электронного билета.

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