Для проезда в Петербурге, Псковской и Ленинградской областях могут быть введены единые билеты

15:35, 27 января 2018, ПАИ

Единые электронные билеты могут ввести для проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Вопрос обсуждался 25 января в режиме видеоконференцсвязи на заседании рабочей группы с представителями Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга, Управления по транспорту Ленинградской области и других служб, связанных с работой по внедрению единого электронного билета. Участники заседания обсудили вопросы юридического характера и возможность технического взаимодействия. Также стороны договорились о продолжении сотрудничества по внедрению единого электронного билета.