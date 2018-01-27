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Общество

7 иностранцев не пропустили через границу псковские пограничники за неделю

На текущей неделе в Псковской области сотрудники пограничного контроля отказали в пропуске через границу 7 иностранцам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, причиной стало отсутствие и истекшие сроки действия российских виз. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, 5 гражданам было отказано в выезде за границу в связи с временными ограничениями со стороны Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации.

Во избежание возникновения трудностей Пограничное управление рекомендует всем гражданам заранее убедиться в наличии необходимых действительных документов на право пересечения государственной границы и отсутствии ограничений со стороны правоохранительных органов.

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