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Экономика

Более 35 миллионов получит Псковская область на поддержку малого и среднего бизнеса

Псковская область получит из федерального бюджета субсидию в размере 35,26 млн рублей на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по экономическому развитию и инвестиционной политике, средства будут направлены на предоставление микрозаймов субъектам МСП, обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, а также на создание и работу Центра инжиниринга и Центра инноваций социальной сферы; реализацию программы «Ты – предприниматель» для молодежи.

26 января в Министерстве экономического развития Российской Федерации состоялось заседание комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2018 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Минэкономразвития предоставляет средства федерального бюджета на популяризацию предпринимательской деятельности среди школьников и студентов, на обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также на «возвратные» меры финансовой поддержки: предоставление средств для выдачи микрозаймов и поручительств субъектам МСП.

В ходе заседания заместитель министра Олег Фомичёв отметил, что в 2018 году будет уделено особое внимание работе по реализации субъектами РФ комплексных проектов по развитию МСП, которые сформированы всеми 85 регионами, он подчеркнул, что эффективная совместная работа по реализации комплексных проектов позволит сформировать в регионах сервисную модель поддержки МСП, позволит повысить доступность мер поддержки как для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, так и для действующих предпринимателей.

Также замглавы Минэкономразвития отметил, что с 2018 года для предпринимателей действует программа льготного кредитования с процентными ставками на уровне 6,5%.

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