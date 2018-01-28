Поддержать российских олимпийцев смогут псковичи 28 января

09:50, 28 января 2018, ПАИ

Сегодня, 28 января, в 14:30 в Пскове на площади Ленина пройдет акция в поддержку российских олимпийцев. Как сообщил Псковскому агентству информации координатор проекта «Трезвая Россия» по Псковской области Дмитрий Яковлев, ожидается, что в мероприятии примут участие менее 100 человек.

Всем участникам акции организаторы предложат сфотографироваться на фоне банера с разрушенными олимпийскими кольцами и разместить фотографию на «аватарке» в соцсетях до конца Олимпийских игр. Кроме того, в поддержку олимпийцев планируется запустить в небо воздушные шары в цветах российского триколора.

«МОК принял беспрецедентное решение, переписав собственные правила, запретив российским спортсменам выступить на Олимпийских играх в Южной Корее под Российским флагом. На Олимпиаде не будет звучать российский гимн. До сих пор ни один национальный олимпийский комитет не лишался признания из-за допинговых нарушений. Никогда на Олимпиаде не выступали спортсмены в статусе «Олимпийский атлет из той или иной страны». Были беженцы, были нейтральные атлеты, но нынешних изобретений еще не было», - отметил Дмитрий Яковлев.