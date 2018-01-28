В Невельском районе горел экскаватор, в Пскове – автомобиль

10:14, 28 января 2018, ПАИ

27 января в 16:05 в деревне Будница Невельского района произошло возгорание в экскаваторе. На борьбу с огнём выезжали 3 пожарных, была задействована одна единица техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Около 16:40 пожар случился в деревне Козлово Невельского района. Там загорелся дачный дом. На место происшествия были направлены 5 сотрудников МЧС, привлекались 2 единицы техники.

В 22:25 поступило сообщение о возгорании в квартире дома по улице Романенко в Опочке. С огнём боролись 6 пожарных, были задействованы 2 единицы техники.

Сегодня, 28 января, в 5:17 пожар произошёл в Пскове в переулке Дружбы. Там вспыхнул автомобиль. Тушили его 7 пожарных, привлекались 2 единицы техники.