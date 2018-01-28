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Общество

День без интернета отмечается в мире

Сегодня, 28 января, - Международный день без интернета (International Internet-Free Day). Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января, пишет сalend.ru.

Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми «вживую» или посвятить его своему любимому хобби.

Свою историю день без интернета ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня без интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи. 

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