Псковича суд лишил родительских прав за уклонение от воспитания сына

10:37, 28 января 2018, ПАИ

За уклонение от воспитания своего несовершеннолетнего сына суд лишил родительских прав жителя Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В ходе судебных заседаний установлено, что отец не интересовался жизнью и здоровьем ребенка. Исходя из материалов дела, ответчик устранился от его воспитания и материального содержания, попытки установить связь не предпринимал, в школу ни разу не приходил, учебой ребенка не интересовался.

Кроме того, у мужчины имелась задолженность по уплате алиментов.