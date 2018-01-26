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Псковича суд лишил родительских прав за уклонение от воспитания сына

За уклонение от воспитания своего несовершеннолетнего сына суд лишил родительских прав жителя Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В ходе судебных заседаний установлено, что отец не интересовался жизнью и здоровьем ребенка. Исходя из материалов дела, ответчик устранился от его  воспитания и материального содержания, попытки установить связь не предпринимал, в школу ни разу не приходил, учебой ребенка не интересовался.

Кроме того, у мужчины имелась задолженность по уплате алиментов.

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