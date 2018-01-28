0
11:50
Пробной переписи населения в 2018 году в Псковской области не будет
09:50
Поддержать российских олимпийцев смогут псковичи 28 января
16:29
Александр Кузнецов проконтролировал ход работ в Перинатальном центре Пскова
14:27
Акция «Хлеб той зимы» проходит в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:03
Сообщение о бомбе в отделе полиции в Гдове оказалось ложным
11:40
По карканью вороны и пению петухов определяют погоду 27 января
11:26
Международная выставка кошек пройдёт в Пскове в марте
Еще новости
Общество

Как безопасно топить печи, рассказал специалист жителям двух деревень в Порховском районе

Профилактические рейды в деревнях Лутково и Пруссы Порховского района провёл 27 января сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейдов специалист провёл подворовой обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление.

Местных жителей проинструктировали по вопросам пожарной безопасности и выдали памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, листовоки о пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Жителям деревень напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пробной переписи населения в 2018 году в Псковской области не будет
28 января 2018
Пробной переписи населения в 2018 году в Псковской области не будет
Поддержать российских олимпийцев смогут псковичи 28 января
28 января 2018
Поддержать российских олимпийцев смогут псковичи 28 января
Александр Кузнецов проконтролировал ход работ в Перинатальном центре Пскова
27 января 2018
Александр Кузнецов проконтролировал ход работ в Перинатальном центре Пскова 1
Акция «Хлеб той зимы» проходит в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 января 2018
Акция «Хлеб той зимы» проходит в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сообщение о бомбе в отделе полиции в Гдове оказалось ложным
27 января 2018
Сообщение о бомбе в отделе полиции в Гдове оказалось ложным 1
По карканью вороны и пению петухов определяют погоду 27 января
27 января 2018
По карканью вороны и пению петухов определяют погоду 27 января 4
Международная выставка кошек пройдёт в Пскове в марте
27 января 2018
Международная выставка кошек пройдёт в Пскове в марте
74 года исполнилось со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января 2018
74 года исполнилось со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Идет загрузка...