Как безопасно топить печи, рассказал специалист жителям двух деревень в Порховском районе

11:02, 28 января 2018, ПАИ

Профилактические рейды в деревнях Лутково и Пруссы Порховского района провёл 27 января сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейдов специалист провёл подворовой обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление.

Местных жителей проинструктировали по вопросам пожарной безопасности и выдали памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, листовоки о пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Жителям деревень напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.