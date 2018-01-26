Находившаяся в федеральном розыске женщина похитила продукты из магазина в Пскове

11:32, 28 января 2018, ПАИ

При попытке совершить кражу продуктов из магазина на улице Юбилейной в Пскове задержана 44-летняя женщина, находившаяся в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Сигнал «Тревога» поступил из магазина 27 января около 15:30. Прибывший на место происшествия экипаж группы задержания вневедомственной охраны, задержал похитительницу.

Оказалось, что женщина осуждена за неуплату средств на содержание детей и уклоняется от отбывания наказания. В связи с этим она была объявлена в федеральный розыск.

Для дальнейшего разбирательства задержанную передали сотрудникам полиции.