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Находившаяся в федеральном розыске женщина похитила продукты из магазина в Пскове

При попытке совершить кражу продуктов из магазина на улице Юбилейной в Пскове задержана  44-летняя женщина, находившаяся в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Сигнал «Тревога» поступил из магазина 27 января около 15:30.  Прибывший на место происшествия экипаж группы задержания вневедомственной охраны, задержал похитительницу.

Оказалось, что женщина осуждена за неуплату средств на содержание детей и уклоняется от отбывания наказания. В связи с этим она была объявлена в федеральный розыск.

Для дальнейшего разбирательства задержанную передали сотрудникам полиции.

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