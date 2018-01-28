Дмитрий Медведев упросил использование маткапитала для родителей детей-инвалидов

14:02, 28 января 2018, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Постановление, упрощающее использование средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Соответствующий документ 27 января был опубликован на сайте Правительства РФ.

В пояснительной записке отмечается, что для направления средств маткапитала на покупку товаров и услуг для ребёнка-инвалида, нужно, чтобы в его индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) были рекомендации по приобретению и использованию таких товаров или услуг. Исключение составляют те, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счёт средств федерального бюджета.

Для внесения изменений в выданную ранее ИПРА ребёнку-инвалиду необходимо оформление нового направления на медико-социальную экспертизу. Подписанным постановлением в Правила признания лица инвалидом внесены изменения, которые предусматривают упрощённый порядок замены ИПРА ребёнка-инвалида на новую с включением в неё таких рекомендаций без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу, а на основании справки, выданной медицинской организацией.