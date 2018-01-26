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Отсутствие индексации зарплат обнаружила прокуратура Псковского района в трёх организациях

Нарушения трудового законодательства выявила прокуратура Псковского района в деятельности трёх организаций. В них не соблюдались требования  трудового законодательства в части индексации заработной платы и не принимались меры  по предупреждению коррупции, сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве муниципалитета.

В этой связи прокуратура района внесла в адреса двух руководителей  представления с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона и наказать виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль.

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