Отсутствие индексации зарплат обнаружила прокуратура Псковского района в трёх организациях

12:12, 28 января 2018, ПАИ

Нарушения трудового законодательства выявила прокуратура Псковского района в деятельности трёх организаций. В них не соблюдались требования трудового законодательства в части индексации заработной платы и не принимались меры по предупреждению коррупции, сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве муниципалитета.

В этой связи прокуратура района внесла в адреса двух руководителей представления с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона и наказать виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль.