Соблюдение закона об обороте оружия в полиции и Росгвардии проверила псковская прокуратура

14:55, 28 января 2018, ПАИ

Прокуратура Псковского района проверила исполнение законодательства об обороте оружия и взрывчатых средств в деятельности ОМВД России по Псковскому району и отделения лицензионно-разрешительной работы по Пскову, Островскому, Гдовскому, Печорскому и Псковскому районам Отдела Росгвардии по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве, в ходе проверки были выявлены нарушения, касающиеся осуществления контроля над оборотом гражданского оружия.

По результатам проверки в адрес руководителей внесены представления, которые находятся на рассмотрении.