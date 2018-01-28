Остерегаться порчи и сглаза советует 28 января народный календарь

12:42, 28 января 2018, ПАИ

Сегодня, 28 января, по народному календарю наступил Павлов день. Он получил свое название в честь церковного праздника — дня памяти преподобного Павла Фивейского. Его также называют Павлом Египетским или Павлом Отшельником, пишет сalend.ru.

Считается, что Павел Фивейский был первым христианским монахом. По преданию, он прожил в отшельничестве 91 год, питался финиками и хлебом, которые приносил ему ворон, а от холода укрывался пальмовыми листьями. Согласно житию, Павел скончался во время молитвы. Датой его смерти считается 341 год.

В народе этот день получил еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство, что было чревато разными неприятностями для окружающих, поскольку ученикам нужно было опробовать полученные способности.

В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Для этого предпринимались «защитные меры» — как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.

По поводу природных явлений говорили: «Павел день прибавил», «Павел взмок — дня приволок», — замечая, что зима уже движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнце — ярче.

Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые — тепло, а «моргающие» — вьюгу. Если на севере показались тучи, то не стоило надеяться на оттепель. Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно – то сухим и жарким, если ветрено — то холодным, если идет снег — то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.

Именины сегодня празднуют Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.