Полиция продолжает искать мужчину, ушедшего в сентябре 2017 года из великолукского дома-интерната

13:10, 28 января 2018, ПАИ

В Великих Луках уголовный розыск продолжает устанавливать местонахождение 62-летнего Бориса Мелентьев - уроженца деревни Паникша Порховского района. 8 сентября 2017 года он ушел из Великолукского дома-интерната на улице Щорса в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Всех, кто располагает информацией о месте пребывания Бориса Мелентьева, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам 89062231128 или 02.