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Общество

Полиция продолжает искать мужчину, ушедшего в сентябре 2017 года из великолукского дома-интерната

В Великих Луках уголовный розыск продолжает устанавливать местонахождение 62-летнего Бориса Мелентьев - уроженца деревни Паникша Порховского района. 8 сентября 2017 года  он  ушел из Великолукского дома-интерната на улице Щорса в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

До настоящего времени  местонахождение  пенсионера не установлено.

Всех, кто располагает информацией о месте пребывания Бориса Мелентьева, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки  по телефонам 89062231128 или 02.

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