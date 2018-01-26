С Людмилой Сенчиной простились в Санкт-Петербурге

13:31, 28 января 2018, ПАИ

В Санкт-Петербурге состоялось прощание с Народной артисткой России Людмилой Сенчиной. Церемония прошла в Театре музыкальной комедии, где исполнительница в 1979-х годах начинала свою карьеру, пишут федеральные СМИ.

Проститься с Людмилой Сенчиной пришли сотни петербуржцев. На церемонии были зачитаны телеграммы с соболезнованиями от президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Похоронили артистку на Смоленском кладбище.

Напомним, что Людмила Сенчина скончалась 25 января на 68-м году жизни. Она умерла в одной из петербургских больниц после продолжительной болезни.