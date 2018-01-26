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Культура

С Людмилой Сенчиной простились в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялось прощание с Народной артисткой России Людмилой Сенчиной. Церемония прошла в Театре музыкальной комедии, где исполнительница  в 1979-х годах начинала свою карьеру,  пишут федеральные СМИ.

Проститься с Людмилой Сенчиной пришли сотни петербуржцев. На церемонии были зачитаны телеграммы с соболезнованиями от  президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации  Валентины Матвиенко, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Похоронили артистку на Смоленском кладбище.

Напомним, что Людмила Сенчина скончалась 25 января на 68-м году жизни. Она умерла в одной из петербургских больниц после продолжительной болезни.

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