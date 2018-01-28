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Общество

Что делать при обнаружении подозрительных предметов, напомнили полицейские псковичам

В УМВД России по Псковской области жителям региона напомнили порядок действий при обнаружении подозрительных предметов.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, подобные предметы могут быть найдены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

При обнаружении забытой или бесхозной вещи в общественном транспорте нужно обратиться к пассажирам и постараться установить, кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, то нужно немедленно сообщить о находке водителю.

Если подозрительный предмет лежит на лестничной клетке подъезда жилого дома, то стоит опросить соседей. В случае, сели установить хозяина не удалось, то также нужно сообщить в полицию.

Если же объект найдет в учреждениях, то нужно проинформировать об этом его администрацию либо дежурного.

Во всех перечисленных случаях ни в коем случае нельзя  вскрывать и передвигать находку, также следует предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их покинуть прилегающую территорию. Кроме того, нужно дождаться прибытия следственно-оперативной группы.

«Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже  детские игрушки», - предупредили в полиции.

Там призвали родителей объяснить своим детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья.

«Главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами!» - заключили в полиции.

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