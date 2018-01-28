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Общество

Акция в поддержку российских олимпийцев стартовала в Пскове

Акция в поддержку российских олимпийцев стартовала на площади Ленина в Пскове. Как сообщил Псковскому агентству информации координатор проекта «Трезвая Россия» по Псковской области Дмитрий Яковлев, всем неравнодушным псковичам предлагается сфотографироваться на фоне банера с разрушенными олимпийскими кольцами и разместить фотографию на «аватарке» в соцсетях до конца Олимпийских игр 2018 года. 

Кроме того, в поддержку олимпийцев будут запущены в небо воздушные шары в цветах российского триколора.

Также участники акции сделают большую фотографию с хештегом #игрыбезлидера. «Мы распечатали буквы в формате А3 и предложим всем желающим выстроиться в цепочку, составив из букв фразу «Игры без лидера», и сделать общую фотографию», - рассказал Дмитрий Яковлев.

Он добавим, что ещё до начала акции на площадке её проведения побывал глава администрации Пскова Александр Братчиков, который сделал фотографию на фоне баннера с разрушенными кольцами и пообещал в ближайшее время разместить снимок на своих страницах в социальных сетях.

Дмитрий Яковлев также отметил, что сама акция рассчитана на 30 минут, но до конца светового дня у всех желающих будет возможность сфотографироваться на фоне баннера в поддержку российских олимпийцев.

«Мы считаем, что без сборной России игры потеряли главные надежды на высокие результаты», - заявил координатор «Трезвой России».

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