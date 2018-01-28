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Задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании здания полиции в Гдове

Задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании здания полиции в Гдове. Как стало известно Псковскому агентству информации, мужчину удалось обнаружить минувшей ночью, он прятался в платяном шкафу в доме своей сожительницы.

Напомним, анонимное сообщение о минировании и здания полиции в Гдове поступило 27 января в 9:53. Была произведена эвакуация личного состава, перекрыто движение, закрыт магазин, расположенный напротив. Бомбы в отделе не нашли.

Позже была установлена личность подозреваемого в ложном сообщении. Им оказался 54-летний местный житель. 

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