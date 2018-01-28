Умер основатель IKEA

14:27, 28 января 2018, ПАИ

Умер основатель крупнейшей в мире сети по торговле мебелью IKEA Ингвар Кампрад. Как пишут российские СМИ со ссылкой на Reuters, он скончался 27 января в Швеции, своём доме в Смоланде. Ингварду Кампраду был 91 год.

Добавим, что Ингвар Кампрад — шведский предприниматель и один из богатейших людей мира. Он основал IKEA в 1943 году на деньги, полученные в подарок от отца. Тогда предпринимателю было 17 лет. Название компании он составил из собственных инициалов и первых букв названий фермы и деревни, где он вырос, - Ельмтарюд и Агуннарюд.

В 1953 году IKEA начала использовать плоскую упаковку для мебели, позволяющую экономить место на складе. В 1961 году производство в целях экономии было перенесено в Польшу.

В конце 2013 года Ингвард Кампрад в возрасте 88 лет ушел со всех постов в компаниях группы IKEA. Его заменили сыновья: младший, Матиас, стал председателем совета директоров Inter IKEA, средний, Йонас, вошел в совет директоров IKEA Group, старший сын Петер стал членом совета директоров компании Ikano, управляющей состоянием и активами семьи.